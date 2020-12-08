Электрокар Tesla проверили на падение запаса хода за одну морозную ночь простоя

Владелец электрокар Tesla Model 3 Dual Motor из Саскатуна, Канада, решил проверить, на сколько упадет заряд батареи его седана во время простоя в условиях экстремально низких температур. Эксперимент показал, что за более чем полусуток нахождения на морозе АКБ теряет 5% от своего первоначального заряда, что является вполне приемлемым значением.

О полезном тесте хозяин "Теслы" рассказал на своем YouTube-канале SaskTesla. Как следует из видео, машина простояла на улице 16 часов – с вечера до утра. Когда владелец вернулся за автомобилем, температура воздуха составляла -18 градусов, а в темное время суток, возможно, она была еще более низкой. То есть, условия действительно были экстремальными (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Перед началом эксперимента запас хода электромобиля был равен 362 км, а уровень заряда батареи – 85%. В то же время поутру машина уже показывала 318 км, то есть, запас хода снизился на 9%. Однако в реальности падение было меньшим, поскольку когда машину завели и прогрели, на экране появилась синяя часть батареи – ранее она была недоступна из-за холода, но как только автомобиль начал движение, Tesla "вернула" недостающие проценты. Таким образом, реальная потеря энергии составила лишь 5%.

Это довольно неплохой результат, особенно если учесть, что на машине был активен режим Sentry Mode, который тратил электричество на обогрев камер и осуществлении видеозаписи на протяжении всей ночи.

Как ранее писал OBOZREVATEL: