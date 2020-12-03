Стала известна дата начала продаж самого дешевого электромобиля Европы

Электрический кроссовер Dacia Spring начнут продавать 1 марта 2021 года. Ранее в Renault Group (материнская фирма "Дачии") пообещали, что это будет самый дешевый электромобиль Европы.

О запуске новинки сообщила сама Dacia на своем официальном сайте. Цены на Dacia Spring еще не сформированы в большинстве стран ЕС, однако в Венгрии, например, ее уже объявили – за базовую версию дилеры просят в пересчете с местной валюты чуть больше 17 000 евро. Ожидается, что в Западной Европе электрокар будет стоить меньше (поскольку в Венгрии действует довольно большой НДС – 27%).

Напомним, Dacia Spring представляет собой европейскую версию электрокроссовера Renault City K-ZE, который выпускается и продается в Китае с прошлого года. Он оснащен довольно скромным аккумулятором на 26,8 кВтч, которого хватает на 225 км по циклу испытаний WLTP (в городе – на 295 км). На АКБ предоставляется гарантия 8 лет или 120 000 км. В "базе" идет зарядка на 6,6 кВт, а 20-киловаттное устройство доступно в качестве опции.

С электродвигателем мощностью 33 кВт (45 л.с.) Dacia Spring ускоряется до 125 км/ч.

Что касается габаритов, длина Dacia Spring составляет 3734 мм, ширина –1622 мм, высота –1516 мм, а размер колесной базы –2423 мм. Объем багажника – 300 литров.

Ране OBOZREVATEL писал о том, что серые дилеры начали завозить в Украину Renault City K-ZE. Один из таких автомобилей недавно засняли в Киеве, его продают за 13 000 долларов.