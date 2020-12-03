Стала известна дата начала продаж самого дешевого электромобиля Европы

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Электромобили
5,7 т.
Стала известна дата начала продаж самого дешевого электромобиля Европы

Электрический кроссовер Dacia Spring начнут продавать 1 марта 2021 года. Ранее в Renault Group (материнская фирма "Дачии") пообещали, что это будет самый дешевый электромобиль Европы.

О запуске новинки сообщила сама Dacia на своем официальном сайте. Цены на Dacia Spring еще не сформированы в большинстве стран ЕС, однако в Венгрии, например, ее уже объявили – за базовую версию дилеры просят в пересчете с местной валюты чуть больше 17 000 евро. Ожидается, что в Западной Европе электрокар будет стоить меньше (поскольку в Венгрии действует довольно большой НДС – 27%).

Длина Dacia Spring составляет менее 4 м

Напомним, Dacia Spring представляет собой европейскую версию электрокроссовера Renault City K-ZE, который выпускается и продается в Китае с прошлого года. Он оснащен довольно скромным аккумулятором на 26,8 кВтч, которого хватает на 225 км по циклу испытаний WLTP (в городе – на 295 км). На АКБ предоставляется гарантия 8 лет или 120 000 км. В "базе" идет зарядка на 6,6 кВт, а 20-киловаттное устройство доступно в качестве опции.

По характеристикам Dacia Spring является строго городским авто

С электродвигателем мощностью 33 кВт (45 л.с.) Dacia Spring ускоряется до 125 км/ч.

Dacia Spring выполнен в стилистике других моделей бренда

Что касается габаритов, длина Dacia Spring составляет 3734 мм, ширина –1622 мм, высота –1516 мм, а размер колесной базы –2423 мм. Объем багажника – 300 литров.

Уже в базе электрокар оснащен мультимедиа

Ране OBOZREVATEL писал о том, что серые дилеры начали завозить в Украину Renault City K-ZE. Один из таких автомобилей недавно засняли в Киеве, его продают за 13 000 долларов.

Новости автомираавтоэлектромобилиновые автоDaciaRenault