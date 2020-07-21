SsangYong показал тизеры первого SUV на электротяге

Корейская компания SsangYong показала иллюстрации первого в истории марки электрического кроссовера, который будет создан на базе модели Korando.

От своих родственников с привычными ДВС новинка будет отличаться отсутствием радиаторной решетки, а также рядом других деталей оформления. Для снижения капот будет выполнен из алюминия, а для снижения сопротивления воздуху новинка получит дополнительные аэродинамические элементы.

Первый в истории марки электрический кроссовер. Фото: smotor.com

В движение электрический Korando будет приводить тяговый электромотор мощностью 140 кВт (190 л.с.), а питание для него будет поставлять литий-ионная батарея компании LG Chem энергоемкостью 61,5 кВтч. Предполагается, что привод будет осуществляться на переднюю пару колес, а запас хода заявлен на уровне 420 км по циклу NEDC. Таким образом в реальных дорожных условиях на электротяге кроссовер сможет проехать порядка 320-330 км.

По словам представителей компании, Korando EV обладает "лучшей в классе" динамикой, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 95 миль/ч (153 км/ч).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Tesla подготовила привлекательное ценовое предложение для своего электрического кроссовера Model Y.