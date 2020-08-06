Спрос упал: украинцы теперь меньше интересуются электрокарами

В июле спрос на электромобили в Украине снизился на 6% относительно июля 2019 года. Зарегистрировано 799 электрокаров, что также на 3% отстает от результатов июня этого года.

По данным Укравтопром, такое нехарактерное для украинского рынка электромобилей падение можно связать с нечетко прописанными в налоговом кодексе изменениями кодификации транспортных средств, которые оснащены электрическими моторами.

Это поставило под угрозу освобождение от уплаты НДС за электрокар, но, по информации Укравтопрома, с 1 июля льготы на ввоз электромобилей продолжают свое действие в полном объеме.

Из 799 зарегистрированных EV легковыми оказались 766, а 33 – коммерческие авто. Среди последних все являются подержанными, в то время как в легковых – 92%

Fiat 500e попал в пятерку лучших. Фото: Fiat

ТОП-5 электромобилей в Украине в июле:

Nissan Leaf (234 шт.); Tesla Model 3 (115 шт.); Tesla Model S (98 шт.); Tesla Model X (45 шт.); Fiat 500e (38 шт.).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о наиболее популярных б/у авто в июле среди украинских покупателей.