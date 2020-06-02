Создатель лапши Мивина разработал электрический кроссовер

Автомобильная компания VinFast из Вьетнама готовит к дебюту свою новую модель – электрический кроссовер. Это будет первый электрокар марки, у которого, впрочем пока нет имени.

Сейчас автомобиль проходит тестовые испытаниях на дорогах и, если всё пойдет по плану, его представят уже в ноябре. Как пишет вьетнамское издание Autodaily.vn, будущий кроссовер будет близок по размерам к СУВам Hyundai Creta или Renault Kaptur (то есть, его длина составит около 4,2 метров). Некоторые сведения по части техники также имеются – ожидается, что мощность электрокара составит 408 л.с., а запас хода – 500 км (в топовом исполнении).

Первый вьетнамский электромобиль autodaily.vn

Интересно, что владелец VinFast – это самый богатый человек Вьетнама, миллиардер Фам Нят Выонг. В прошлом он был связан с нашей страной: после учебы в Москве и первых шагов в бизнесе, Выонг переехал в Украину, где разбогател на лапше быстрого приготовления – создал и продвинул знаменитый бренд Мивина. В свою родную страну он вернулся лишь в "нулевых".

Первый вьетнамский электромобиль autodaily.vn

Первый вьетнамский электромобиль autodaily.vn

Во Вьетнаме Выонг занялся недвижимостью, а чуть позже автомобильным бизнесом, результатом которого и стало появление на свет компании VinFast. Фирма выкупила у General Motors местный завод, где продолжается выпуск локальной версии Opel Karl. Кроме того, VinFast приобрела лицензии на производство BMW X5 и 5-Series, которые подверглись обновились и недавно были поставлены на конвейер. Что же касается будущего электрокросса, проектируют его не только вьетнамские специалисты – недавно к ним присоединились сотрудники австралийской компании Holden (входит в GM), которые попали под сокращение. Для их работы VinFast создала исследовательский центр в Мельбурне.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что свой инновационный электромобиль, похожий на Nissan Leaf, показала компания Geely.