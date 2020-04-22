Соперник Tesla Model X, который часто горел, пережил обновление

Китайская компания NIO представила обновленную версию своего электрического кроссовера ES8, который продается и выпускается в Китае с 2018 года. Очевидно, что причина столь быстрого проведения модернизации – попытка спасти продажи.

Кроссовер NIO ES8 создавался как соперник Tesla Model X и был одним из первых его конкурентов. Однако проект не оправдал значительных надежд: от момента выпуска было продано 20 000 таких SUV, что для китайского рынка является откровенно небольшим показателем. Немаловажную роль в этом сыграли частые инциденты с ES8: кроссовер неоднократно самовозгорался, что активно освещалось в прессе.

Дореформенный NIO ES8 autocar.co.uk

Позднее, в середине 2019 года, NIO обнаружила причину пожаров и заявила, что те кроссоверы (а это модели, выпущенные в период с апреля 2018 по октябрь 2018) будут отозваны для замены батарей (проблема оказалась в следующем: модуль в батарейном блоке в некоторых случаях прижимался к кабелю для измерения напряжения в жгуте проводов; со временем этот повторяющийся контакт изнашивал некоторые из этих кабелей, что приводило к коротким замыканиям, которые, в свою очередь, вызывали возгорание). Автопроизводитель выполнил обещание, в течение двух месяцев заменил дефектный элемент в автомобилях, однако репутация кроссовера оказалась подмоченной.

Сгоревший NIO ES8 viraltab.news

Сгоревший NIO ES8 autonews.gasgoo.com

И вот теперь NIO пошла на следующий шаг – компания решила разработать и вывести на рынок обновленную версию ES8. Ее поставки уже начались.

NIO ES8 2020 nio.com/news

Как заявляют в компании, модернизированный NIO ES8 может похвастаться более чем 180 улучшениями, которые касаются внешнего вида, салона, мощности силовой установки, запаса хода и бортовых систем автомобиля. Наиболее заметные изменения произошли всё же по технике:теперь электрокар использует новую комбинацию моторов в виде двигателя с постоянными магнитами на 218 л.с. и асинхронного двигателя мощностью 326 л.с. (+0,5 сек к разгону до "сотни" – за 4,9 сек), а также новую батарею – наряду с прежними АКБ емкостью 70 и 84 кВтч (415 и 480 км автономности по NEDC соответственно) отныне электрокар будет предлагаться со 100-киловатт-часовым блоком (580 км хода). Правда, отгрузки версии с новым аккумулятором начнутся лишь в конце 2020 года.

NIO ES8 2020

NIO ES8 2020

NIO ES8 2020 nio.com/news

Цена NIO ES8 – от 66,2 тыс. долларов за 7-местную версию и от 67,3 тысяч за более комфортный вариант с 6 местами. Для сравнения, тот же Tesla Model X стоит в Китае чуть ли не в два раза больше – там за него просят почти от $115 000.

NIO ES8 2020 nio.com/news

NIO ES8 2020 nio.com/news

NIO ES8 2020 nio.com/news

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