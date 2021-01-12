Sony показала действующий прототип своего электромобиля

Японская Sony показала видео испытаний ходового прототипа своего электромобиля Vision-S.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Напомним, что впервые о проекте собственного электромобиля Sony рассказала год назад на выставке бытовой электроники CES-2020 (чтобы посмотреть видео, доскроллье новость до конца).

Дебют электрокара состоялся на выставке Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе в январе прошлого года presscentre.sony.eu

Проект набирает обороты и в настоящее время компания проводит активное тестирование прототипа Vision-S на дорогах общего пользования в Австрии. В создании электромобиля принимают участие многие известные компании, такие как Bosch, BlackBerry, Siemens, Continental, ZF и канадско-австрийский концерн Magna.

Внешний вид автомобиля выполнен в духе биодизайна presscentre.sony.eu

Первоначальные планы Sony предполагали использование прототипа в качестве тестового "мула" для отработки технологий безопасности и автономного управления, а также разработки датчиков для других автопроизводителей. За год работы количество сенсоров, используемых в прототипе Vision-S увеличили с 33 до 40.

Позитивная реакция мировой общественности заставила руководство компании не только продолжить работу над электромобилем, но и задуматься об организации ее серийного производства. Причем, подрядчиком с большой долей вероятности станет Magna, которая уже собирает кроссовер I-Pace для британского Jaguar и планирует стать производственной базой для электромобилей американской компании Fisker.

Интерьер электромобиля Sony presscentre.sony.eu

В компании Sony пока не подтвердили, что намерены начать производство электромобиля. Однако, один из представителей Continental Хорст Шаффер высказался в видеосюжете достаточно оптимистично: "У меня есть ощущение, что все вовлеченные стороны хотят получить готовый автомобиль как можно скорее".

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