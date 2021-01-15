Smart займется выпуском электрических кроссоверов

Smart Automobile планирует представить в ближайшее время совершенно новую модель – электрический кроссовер, созданный на платформе Geely SEA.

Об этом рассказал один Дэниел Лескоу, вице-президент по глобальным продажам Smart Automobile на своей странице в Linkedin. В частности, автомобиль будет использовать новую электрическую архитектуру, разработанную специалистами компании Geely, а помощь в разработке конструкции и дизайна будут осуществлять специалисты Mercedes-Benz.

Первый электрический кроссовер Smart будет построен на модульной платформе Geely SEA global.geely.com

Ожидается, что модульная платформа SEA (Sustainable Experience Architecture) позволит обеспечить запас хода порядка 600-650 км. Кроме того, Geely активно сотрудничает с израильской компанией Mobileye в области разработки систем помощи водителю и автономного управления. Стоит отметить, что архитектуру SEA будут использовать и другие бренды, в частности Lync & Co и шведский Volvo.

Архитектуру SEA будут использовать и другие бренды, в частности Lync & Co и шведский Volvo global.geely.com

Новый Smart в первую очередь ориентирован на рынок Поднебесной, но новинка будет продаваться и в Европе.

Напомним, что в январе прошлого года было объявлено о создании новой компании Smart Automobile Co., – совместного предприятия концерна Daimler и китайского холдинга Geely. Результатом стал перенос производства в Китай, а заводы в Европе, ранее выпускавшие микролитражку, будут перепрофилированы на изготовление другой продукции немецкого концерна или проданы другим компаниям. В частности, французское предприятие приобрел британский холдинг Ineos, который будет собирать на его мощностях рамный внедорожник Grenadier.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Geely объединит усилия с Baidu для создания электромобилей, а также выпустила электромобиль в стиле Porsche с запасом хода 700 км