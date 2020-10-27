Сколько стоят самые популярные электрокары в Украине: топ моделей

В 2020 году украинские автомобилисты купили более 5 тысяч легковых электромобилей. Львиную долю – около 90% – составляют б/у авто. При этом доминирующие позиции занимают дорогие машины.

АвтоОбоз решил разобраться, сколько стоят самые популярные модели на украинском вторичном рынке электромобилей. Среди лидеров – много машин Tesla. Значит, покупатели отдают предпочтение дорогим транспортным средствам. Но есть и дешевые предложения.

Nissan Leaf

Несмотря на то, что ниже в рейтинге – несколько моделей Tesla, бессменного украинского лидера сегмента потеснить пока не удалось даже относительно доступной Model 3. Nissan Leaf продолжает привлекать простотой обслуживания и привлекательными ценами. К тому же, в секторе подержанных авто много предложений по Leaf – как ни крути, самый популярный EV в мире.

Nissan Leaf за $6500 скриншот auto.ria

За самый дешевый рабочий экземпляр в Украине просят $6500 (185 000 грн). Пробег составляет 154 000 км. Состояние и комплектация у машины хорошие. Запас хода продавец не указывает, но у 8-летних экземпляров он редко превышает 90 км после полной зарядки. Есть вариант за $6000 (170 000 грн) – дешевле на 500 долларов, но продается без батареи.

Tesla Model 3

"Тройка" – самая доступная модель американского производителя. Почти все Tesla в Украину гонят из США. И почти все они побывали в ДТП, потому что так выходит намного дешевле. По этой причине на украинской вторичке представлено огромное количество разбитых экземпляров, которые еще не отремонтированы. Конечно, они дешевле и на данный момент начинаются от $18 000.

Tesla Model 3 за $30 400 скриншот auto.ria

Но сейчас нас интересует электромобиль, на котором можно ездить. Такая Tesla Model 3 стоит $30 400 (864 000 грн). Дорого, но Tesla позиционирует свои модели как премиальные продукты, хотя в качестве они сильно уступают европейским автомобилям. Машина выглядит целой и с украинскими номерами. Пробег – 95 000 км на авто 2018 года. Значит, на автомобиле за 2 года преодолели довольно большое расстояние.

Tesla Model S

Model S появилась около 10 лет назад и показала всему миру, что электромобилем можно пользоваться каждый день. Правда, заплатить придется много. Даже сегодня хорошо укомплектованная Tesla Model S обойдется в $100 000, но на вторичном рынке, разумеется, цены привлекательнее.

Как и в случае с младшей моделью, самые дешевые предложения – это разбитые электромобили. Иногда без моторов и батареи. Такие экземпляры годятся разве что в качестве доноров запчастей. Купить можно до $10 000, но поедет такая машина только после серьезного ремонта и покупки силовой установки с тяговым батарейным блоком. С другой стороны, ремонт кузова после сильного ДТП – плохая идея, ведь транспортное средство уже не будет таким безопасным. Но почти все Tesla, которые продаются в Украине, восстановлены после аварий.

Tesla Model S за $20 500 скриншот auto.ria

Самый дешевый вариант (уже без повреждений, во всяком случае, на фото) стоит $20 500 (583 000 грн). У электрокара 2013 года выпуска пробег равен 70 000 км.

Fiat 500e

Итальянский городской электрокар выглядит отлично – он даст фору любой модели в этом рейтинге. Да и компактные размеры многим покажутся его достоинством. Небольшой машине не нужен мощный мотор и крупная батарея. Значит, и цены привлекательные.

Fiat 500e за $8000 скриншот auto.ria

Предложения начинаются с $8000 (227 000 грн). За эту сумму продают Fiat 500e 2014 года с пробегом 13 000 км. По информации продавца, запас хода превышает 130 км. Батарея не деградировала, такое расстояние после полной зарядки является нормой для 500е.

Tesla Model X

Флагман модельного ряда Tesla – эффектный кроссовер Model X. Его характерная черта – задние двери, которые поднимаются вверх в стиле "крыльев сокола". В повседневной жизни это абсолютно непрактичное решение, хотя модель создавали в качестве семейной машины.

Этот электромобиль отличается дороговизной. Это еще более удивительно на фоне того, что автомобиль попал в рейтинг наиболее популярных электрокаров Украины. Высокие цены отражаются и на вторичном рынке – самое доступное предложение оценили в $50 000 (1 421 000 грн).

Tesla Model X за $50 000 скриншот auto.ria

С 2016 года конкретный экземпляр преодолел 49 000 км. По информации продавца, кроссовер не попадал в ДТП, что большая редкость для Tesla. Впрочем, при детальном осмотре каждой машины в этом всегда можно убедиться.

OBOZREVATEL ранее рассказывал об электромобилях, которые можно купить официально на украинском рынке новых автомобилей. Предложений много, при этом машина найдется практически на любой кошелек.