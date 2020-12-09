Сколько стоят самые дорогие электрокары из Китая, которые можно купить в Украине

Эксперты ожидают, что через несколько лет в продаже останутся только электромобили. Даже неповоротливый украинский рынок понемногу готовится к реформам. Ранее мы сообщали, какие электромобили можно купить у нас официально.

Тем не менее, выбор не так широк. По этой причине AutoOboz собрал электрокары, которые продаются сторонними дилерами и посредниками. При этом речь пойдет о китайских моделях – именно в КНР развитие "зеленого" транспорта набирает особенно высокие обороты, что приводит к большому количеству подобных моделей. В этот раз рассмотрим верхушку ценового диапазона. Какими бывают дорогие электромобили из Китая и на что они способны?

Не пугайтесь, что машина немецкая. Этот компактный электрический кроссовер создали на базе глобальной модели Q2 исключительно для Китая. И производят автомобиль там же. Но теперь его можно купить и в Украине приблизительно за $42 000. Помимо того, что в сравнении со стандартным Q2 электромобиль Audi получил новую силовую установку, ему удлинили колесную базу – китайцы особенно ценят дополнительный простор в салоне. Запас хода составляет приблизительно 200 км.

К этому проекту непосредственное отношение имеет Mercedes-Benz. Возможно, именно поэтому автомобиль выглядит несравнимо лучше на фоне других китайских автомобилей. Техническая часть во многом досталась от Mercedes EQC. Запас хода – приблизительно 400 км. В Украине среднеразмерный кроссовер предлагают за $58 000.

Концерн BYD – один из китайских лидеров по освоению транспорта "новой энергии" (так электромобили почему-то называют в Поднебесной). Большой седан Han – одна из наиболее симпатичных моделей компании. В Украине стоит около $43 000 и может проезжать до 400 км на одной зарядке.

Если седан – это просто и скучно, BYD предлагает большой кроссовер. Чем-то он напоминает Lexus RX, но все же выглядит относительно самобытно и даже стильно. В наиболее мощной модификации силовая установка выдает около 500 л.с. Запас хода – 400 км, цена для украинских покупателей – $50 000.

На домашнем рынке GAC позиционируется как производитель машин среднего класса, но некоторые электрокары компании попадают в премиальный сегмент. Там же находится кроссовер Aion LX и в Украине с ценой $45 000. Электрический SUV выглядит необычно и технологично, запас хода составляет приблизительно 350 км.

Polestar – дочерний электрический бренд Volvo. Для молодой компании китайский рынок является приоритетным (также в КНР организовано производство), но в последствии модель появится и в других странах. На данный же момент украинцы могут купить Polestar 2 из Поднебесной за $73 000. Запас хода – 350 км.

Этот элегантный и необычный седан является одним из наиболее амбициозных электрокаров Китая. Еще к его разработке причастна компания Xiaomi, если вам это интересно. Хотя, кажется, в мире уже не осталось зубной щетки, к которой эта корпорация не имела бы отношения. Как бы там ни было, купить Xpeng P7 в Украине можно за $43 000, без подзарядки удастся (возможно) проехать 450 км.

Необычный электрический кроссовер от NIO – смелая заявка на лидерство в сегменте. Разумеется, в пределах Китая. Но в Украине приобрести эту модель тоже можно. За нескромные $73 000. При этом запас хода базовой модификации едва превысит 300 км. По этой причине на домашнем рынке NIO предлагает интересную альтернативу долгим зарядкам – быструю замену батареи в специальных терминалах. В Украине, разумеется, этот сервис недоступен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о самых дешевых китайских электромобилях, которые можно купить в Украине. Ассортимент широкий, да и цены привлекательные. Но на родном рынке они намного дешевле.