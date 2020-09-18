Сколько электромобилей уже ездит по Украине: названа цифра

Министерство внутренних дел Украины назвало количество электромобилей, зарегистрированных в Украине. Всего по дорогам страны ездит 23 872 авто на электротяге, из которых которых 5 тыс. были поставлены на учет в этом году.

Как пишет First Gear, больше всего, а именно треть от всего количества, ездит электромобилей по столичному региону. Так, в Киеве и области насчитывается 7999 электрокаров.

Далее идет Одесская область, где зарегистрировано 3490 машин, замыкает тройку Харьковская область с 2330 ед.

Также электромобили пользуются спросом в Днепропетровской и Львовской областях. Там их насчитывается 1875 и 1528 соответственно.

А вот меньше всего электрокаров в Винницкой (755), Черновицкой (375) и Луганской (33) областях, и лишь 3 авто имеет прописку АР Крым.

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