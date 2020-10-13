Skoda клонирует свой первый электрокроссовер: он будет в другом кузове

1 сентября состоялась премьера первого электрического кроссовера Skoda –Enyaq iV. В следующем году автомобиль получит новую версию – в кузове кросс-купе.

Об этом сообщает Autocar со ссылкой на директора Skoda по продажам и маркетингу Алана Фави. Как ожидается, от обычной версии Skoda Enyaq iV Coupe будет отличаться измененной задней частью и другой линией крыши (со скошенным профилем).

Skoda Enyaq iV Coupe - предполагаемый внешний вид. autocar.co.uk (иллюстрация)

Как и стандартная модель, Enyaq iV Coupe будет базироваться на электромобильной платформе Volkswagen MEB, и список модификаций у него будет таким же:

аккумулятор 55 кВтч, запас хода 340 км, электродвигатель мощностью 109 кВт/148 л.с. и 220 Нм, задний привод

аккумулятор 62 кВтч, запас хода 390 км, электродвигатель мощностью 132 кВт/179 л.с. и 310 Нм, задний привод

аккумулятор 82 кВтч, запас хода 510 км, задний электродвигатель мощностью 150 кВт/204 л.с. и 310 Нм, задний привод

Также будут две версии с полным приводом и двумя электромоторами (один передний и один задний): младшая рассчитана на 195 кВт / 265 л.с. (батарея 82 кВтч, запас хода – 460 км), а топовый вариант, именуемый RS – на 225 кВт / 306 л.с. (аккумулятор 82 кВтч, запас хода 460 км)

До 80 процентов емкости аккумулятора можно будет зарядить с помощью быстрой зарядки за 38 минут.

Напомним, стандартный Enyaq iV имеет длину 4649 мм, ширину 1879 мм, высоту 1616 мм, колесную базу 2765 мм, объем багажника составляет 585-2065 литров.

Как ранее писал OBOZREVATEL, журналистам удалось сфотографировать самую дешевую версию Skoda Enyaq IV.