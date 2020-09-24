Сбой в сети Tesla вызвал переполох среди пользователей во всем мире

Во внутренней сети компании Tesla произошел масштабный сбой программного обеспечения. Это привело к нарушению работы сайта, офиса компании и возникновению проблем у клиентов бренда.

Об этом сообщает портал Electrek. Персонал компании не мог обрабатывать поставки и заказы, а сайт выдавал ошибку.

В системе Tesla произошел масштабный сбой. Фото: electrek.co

С проблемами столкнулись многие клиенты компании. В частности, владельцы автомобилей Tesla, использующие в качестве ключа мобильное приложение, утратили доступ к своим электромобилям. То же самое происходило с другими продуктами Tesla: владельцы солнечных батарей Tesla и зарядок Powerwall не могли контролировать свои системы. Веб-сайт компании выдавал ошибку при переходе к любому из разделов с главной страницы.

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Это уже не первый, но один из самых масштабных перебоев в работе компьютерной сети Tesla. Сбой носил глобальный характер, так как владельцы по всему миру сообщали о той же проблеме. Связь начала возвращаться к некоторым автомобилям. Но часть пользователе могут по-прежнему испытывать проблемы. Причина сбоя так и осталась неизвестной.

Рынок стремительно отреагировал на проблему, в результате чего стоимость акции компании снизилась на 10% до $380 за акцию.

Связь с частью автомобилей была восстановлена, но полностью проблема не устранена. Фото: electrek.co

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