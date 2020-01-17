Самый загадочный электромобиль оценили в 545 тысяч долларов

Молодая американская компания Laffite Supercars представила суперкар повышенной проходимости под названием X-Road.

Как стало известно OBOZREVATEL, компания Laffite Supercars подготовила интересную новинку – двухместное багги X-Road, адаптированное для использования на дорогах общего пользования.

Laffite X-Road выполнен из композитных материалов laffitesupercars.com

В создании необычного авто принимала участие фирма G-Tec, которая разработала для модели пространственную раму из хром-молибденовой стали. За счет использования полимерных материалов вес машины в зависимости от варианта силового агрегата составляет от 1300 до 1620 кг.

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Laffite X-Road может оснащаться как ДВС, так и электромотором laffitesupercars.com

Покупателям предлагается выбор между традиционным ДВС или электромотором. В первом случае под капотом новинки будет располагаться 6,2-литровый V8 от Chevrolet Corvette, мощность которого, в зависимости от степени форсирования, может достигать от 470 до 720 л.с. В паре с ним предлагается 5- или 6-ступенчатая секвентальная "механика". Бензиновая версия способна разгоняться до 230 км/ч.

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Второй вариант гораздо более интересный. Электромотор испанской фирмы QEV Technologies, в зависимости от версии, может развивать от 460 до 800 л.с., а питание для него обеспечивает литий-ионная батарея на 60 кВтч. С таким арсеналом багги способно разгоняться до 220 км/ч, а запас хода обещан не менее 200 миль (320 км).

Laffite X-Road laffitesupercars.com

Внедорожный характер машины подчеркивают большой дорожный просвет, минимальные свесы и специальные шины, рассчитанные для движения по пересеченной местности. А вот привод осуществляется только на задние колеса.

Laffite X-Road laffitesupercars.com

Компания Laffite Supercars была основана в 2017 году в Лос-Анджелесе Бруно Лаффитом – племянником знаменитого французского гонщика Формулы 1 Жака Лаффита.

Салон Laffite X-Road выполнен с использованием карбона, кожи и полированного алюминия laffitesupercars.com

Laffite X-Road оценили в солидную сумму: за бензиновую версию придется заплатить не менее $465 тысяч, а стоимость электрического спорткара начинается с отметки в $545 тысяч. Для сравнения, за эту сумму можно в США приобрести сразу два Lamborghini Urus или Bentley Bentayga… Тем не менее, в компании Laffite Supercars планируют изготовить и продать 30 экземпляров модели X-Road.

Laffite X-Road будет изготовлен тиражом всего 30 экземпляров laffitesupercars.com

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