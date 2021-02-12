Самый продаваемый электромобиль в Европе станет доступнее

Самый продаваемый электромобиль в Европе – Volkswagen ID.3 – станет доступнее. Компания анонсировала новые версии модели.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 появился в продаже на европейском рынке осенью прошлого года. За несколько месяцев он вышел в лидеры по продажам в Европе среди электромобилей. За четыре месяца новинка разошлась тиражом около 55 тысяч экземпляров.

За четыре месяца 2020 года новинка разошлась тиражом около 55 тысяч экземпляров Volkswagen

Первоначально модель предлагалась в топовых исполнениях с мотором мощностью 204 л.с. В частности, версию Pro Performance с батареей емкостью 58 кВт∙ч оценили в 36500 евро, а за Pro S с аккумулятором на 77 кВт∙ч просили не менее 42 тысячи. Однако, теперь компания предложит более доступные варианты электрокара.

В декабре в Германии дебютировал ID.3 Pro с мотором мощностью 145 л.с. и батареей на 58 кВтч Volkswagen

В декабре в Германии дебютировал ID.3 Pro с мотором мощностью 145 л.с. и батареей на 58 кВтч. Его цена стартует с отметки 35 тысяч евро. А теперь семейство пополнила версия Pure Performance по цене от 31500 евро. Новинка получила батарею емкостью 45 кВтч, которая позволяет преодолеть до 348 км по циклу WLTP. Кроме того, в "базе" машина оснащена более простым зарядным устройством на 7,2 кВт. 150-сильный электромотор позволяет разогнать хэтчбек до 100 км/ч за 8,9 с.

Семейство пополнила версия Pure Performance по цене от 31500 евро Volkswagen

А во второй половине года ожидается очередное пополнение – базовая версия Pure. Она получит 110-сильный электромотор и батарею на 45 кВт. Ожидаемая стоимость составит 30 тысяч евро. Указанные цены не учитывают государственную субсидию, которая, например, в Германии составляет 9000 евро. Таким образом, самый дешевый ID.3 обойдется немецким покупателям в 21 тысячу евро.

Самый дешевый ID.3 обойдется немецким покупателям в 21 тысячу евро Volkswagen

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