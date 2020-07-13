Самый популярный электромобиль Tesla подешевел

Электрический кроссовер Tesla Model Y Long Range подешевел с $53 000 до $50 000. На данный момент это базовая и наиболее доступная модификация модели Тесла, которую сегодня заказывают чаще всего.

Скидка в $3000, или около 6%, – существенная сумма. Напомним, что версия Long Range с увеличенной дальностью хода предлагает более 500 км на одной зарядке.

Пока электромобиль Tesla Model Y доступен только в двухмоторной компоновке с полным приводом. На вершине линейки – модификация Performance со сниженным приблизительно до 470 км запасом хода, но с увеличенной мощностью и быстрым разгоном до 100 км/ч за 3,5 с (против 4,8 у Long Range). Такой кроссовер стоит $60 000.

Кроссовер Tesla Model Y подешевел на несколько тысяч. Фото: Tesla

В дальнейшем ожидается новая базовая версия Tesla Model Y с одним электромотором и задним приводом. Такой автомобиль предложит около 500 км пути на одной зарядке и будет стоить приблизительно $45 000, но будет самым медленным в линейке.

Кроссовер Tesla Model Y подешевел на несколько тысяч. Фото: Tesla

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