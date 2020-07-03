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Самый необычный электромобиль продают за 150 000 евро

Стас Сидилев
Электромобили
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Первый электромобиль AC сохранил классический дизайн. Фото: AC

Первый электромобиль AC сохранил классический дизайн. Фото: AC.

Британский спорткар AC Cobra превратился в электромобиль. При этом конверсию осуществил сам производитель и теперь будет продавать такую модель по 153 000 евро.

Новый электромобиль называется AC Cobra Series 1 Electric и будет подготовлен в количестве 58 экземпляров. Высокая стоимость и ограниченный тираж говорят о том, что новинка предназначена для настоящих энтузиастов.

Примечательно, что внешне электромобиль AC Cobra выглядит так же, как почти 60 лет назад. Это и является главным достоинством модели в глазах покупателей в том числе стандартной модификации с бензиновым V8.

Первый электромобиль AC сохранил классический дизайн.

Первый электромобиль AC сохранил классический дизайн. Фото: AC

Под классической оболочкой скрывается электромотор мощностью 308 л.с. и 500 Нм пикового крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 6,7 с, а батарейный блок емкостью 54 кВтч позволит преодолеть немногим более 240 км на одной зарядке.

Масса эффектного электромобиля в ретро-стиле уместили в красивую цифру 1250 кг. Для такого небольшого спортивного родстера вес довольно большой, но учитывая тяжелую батарею, инженеры проделали отличную работу.

Первый электромобиль AC сохранил классический дизайн.

Первый электромобиль AC сохранил классический дизайн. Фото: AC

Первый электромобиль AC сохранил классический дизайн.

Первый электромобиль AC сохранил классический дизайн. Фото: AC

Напомним, недавно OBOZREVATEL рассказывал о новом кроссовере Audi, который оказался первым серийным электромобилем с тремя моторами.

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