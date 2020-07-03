Самый необычный электромобиль продают за 150 000 евро

Британский спорткар AC Cobra превратился в электромобиль. При этом конверсию осуществил сам производитель и теперь будет продавать такую модель по 153 000 евро.

Новый электромобиль называется AC Cobra Series 1 Electric и будет подготовлен в количестве 58 экземпляров. Высокая стоимость и ограниченный тираж говорят о том, что новинка предназначена для настоящих энтузиастов.

Примечательно, что внешне электромобиль AC Cobra выглядит так же, как почти 60 лет назад. Это и является главным достоинством модели в глазах покупателей в том числе стандартной модификации с бензиновым V8.

Первый электромобиль AC сохранил классический дизайн. Фото: AC

Под классической оболочкой скрывается электромотор мощностью 308 л.с. и 500 Нм пикового крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 6,7 с, а батарейный блок емкостью 54 кВтч позволит преодолеть немногим более 240 км на одной зарядке.

Масса эффектного электромобиля в ретро-стиле уместили в красивую цифру 1250 кг. Для такого небольшого спортивного родстера вес довольно большой, но учитывая тяжелую батарею, инженеры проделали отличную работу.

Первый электромобиль AC сохранил классический дизайн. Фото: AC

Первый электромобиль AC сохранил классический дизайн. Фото: AC

Напомним, недавно OBOZREVATEL рассказывал о новом кроссовере Audi, который оказался первым серийным электромобилем с тремя моторами.