Самый крутой электромобиль в мире уже можно купить, но есть проблема

Первым полноценным продуктом после вхождения Lotus в состав Geely стал электрический суперкар Evija. Невероятный автомобиль обладает удивительными характеристиками.

Lotus Evija – пожалуй, самый крутой электромобиль на данный момент. Конечно, многим нравится Tesla, но ей пока совершенно нечего противопоставить этому футуристичному суперкару. Силовая установка состоит из четырех электромоторов, которые суммарно выдают 2000 л.с.

Lotus Evija – лучший новый электрокар скриншот видео

На разгон до 100 км/ч нужно менее 3 с, а максимальная скорость равна 340 км/ч. Значит, полноприводный электрокар получился действительно быстрым. Запас хода составляет 400 км, а 350-киловаттная зарядка позволит восполнить 100% энергии всего за 18 минут.

Lotus Evija – лучший новый электрокар скриншот видео

Здорово, что Lotus Evija будут производить в Англии, в графстве Норфолк. То есть новинка останется британским авто, несмотря на китайские инвестиции. К старту продаж компания даже подготовила видео, посвященное цифровому конфигуратору. И здесь есть, на что посмотреть.

Lotus Evija – лучший новый электрокар скриншот видео

Дело в том, что для визуализации автомобиля применили продвинутый графический движок, благодаря которому новый электромобиль Лотус во время подбора цвета кузова, отделки интерьера и дизайна колесных дисков выглядит максимально реалистично.

Lotus Evija – лучший новый электрокар скриншот видео

В процессе заказа и покупки суперкара есть только две проблемы: тираж будет ограничен 130 экземплярами, а цена превышает 2 000 000 долларов. Приблизительно по миллиону за каждую тысячу мощности – что ж, довольно честно.

Напомним, OBOZREVATEL рассказывал о новом кроссовере, с которым столкнется электромобиль Tesla Model Y.