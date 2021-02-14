Самый крутой электромобиль Audi: как появился e-tron GT

Audi представила свой лучший электромобиль – e-tron GT, который поборется за покупателей в одном из самых амбициозных сегментов рынка. Но как компания пришла к этой машине?

AutoOboz рассказывает о развитии немецкого производителя на пути к своей лучшей модели, на которую теперь возлагают большие надежды. Сразу стоит отметить, что Audi не так давно ввязалась в электрическую гонку, но набирает обороты, чтобы наверстать упущенное и выступить против лучших. Например, Tesla, чьи электрокары очень популярны.

К концу первого десятилетия XXI века в Audi поняли, что пора экспериментировать с перспективными моделями. Немецкий бренд всегда обладал выдающимся инженерным потенциалом, а средства позволяли потратиться на необычные разработки.

Компания показала, на что способна, но серийное производство электромобилей не начала Audi

Так в 2009 году компания показала два интригующих прототипа. Тогда электромобили все еще казались непонятным баловством. Tesla Model S существовала в роли концепта, пускай и с прицелом на серийное производство – в продажу машина отправилась только спустя три года.

В 2009 году Audi показала электрический вариант R8 Audi

Для Audi электрические прототипы были скорее имиджевым проектом. Собственно, автомобили, которые показали публике, полностью это отражали. Первый по размерам напоминал стильное компактное купе Audi TT, второй являлся электрической модификацией суперкара Audi R8, который на тот момент был очень свежей моделью и произвел настоящий фурор.

В итоге никакого серийного продолжения эффектные прототипы не получили, но свою функцию выполнили – сообщить мировой общественности и всему автопрому о том, что Audi способна выступить в любом сегменте вне зависимости от того, придется ли заправлять машины горючим или заряжать электричеством.

Tesla Model Х "взбодрила" инженеров Audi Tesla

В 2012 году Tesla Model S встала на конвейер, одновременно с этим производитель показал прототип большого кроссовера Tesla Model Х. В 2015 году уже довольно известная компания отправила перспективную новинку в производство. И не прогадала: популярность кроссоверов отлично сочеталась с трендами на "экологичное" электричество. Взрослые игроки автомобильного мира в этот момент серьезно задумались. В том числе и Audi.

Audi e-tron quattro Concept показал реальные намерения компании Audi

Следом дебютировал Sportback Concept Audi

Но немцы подготовились заранее, и в том же 2015 году показали свой ответ – кроссовер Audi e-tron quattro Concept. Еще через два года появился Sportback Concept – купеобразная модификация предыдущего прототипа. Прицел компании на производственные и коммерческие масштабы был очевиден, ведь формат кроссовера явно намекал на появление новой модели, которая охватит как можно большее количество покупателей.

Серийный Audi e-tron quattro Audi

Серийный электромобиль появился в 2019 году, когда пресловутая Model Х как следует разозлила больших игроков автомира. Следующий этап – e-tron GT, который выступит против все еще актуальной Model S, даже несмотря на то, что "американке" вот-вот исполнится десяток лет.

Свой новый электромобиль Audi разрабатывала совместно с Porsche, поэтому авто делит множество общих решений с Taycan. В самой мощной модификации новинка выдает около 600 л.с. и может разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с, а максимальный запас хода достигает почти 500 км.

Audi e-tron GT – новый амбициозный электрокар Audi

Напомним, OBOZREVATEL рассказывал о дешевых электромобилях, которые можно купить в Украине. Эти модели привозят из Китая, официальных дилеров в нашей стране нет. Но машины действительно получаются недорогими.