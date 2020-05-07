Самый дешевый электромобиль VW — технологичный кроссовер

Стас Сидилев Электромобили 13:33, 7.05.2020

Volkswagen продолжает работу над новой линейкой электромобилей. Вслед за VW ID.3 и грядущим кроссовером ID.4 появится самая дешевая электрическая модель – ID.1.

Новинка займет место базового электрокара Фольксваген, но в своей основе не будет использовать модульную платформу MEB. Это связано с тем, что запланированная длина кузова до 4 м не сочетается с минимальным возможным размером платформы. Поэтому ID.1 получит уникальную конструкцию.

Первое изображение Volkswagen ID.1
vw.com

Единственный намек на дизайн автомобиля – прошлогодний рождественский тизер, на котором машина изображена довольно схематично. К 2023 году, когда новая модель уже будет готова, внешность может претерпеть множество изменений.

Платформа MEB слишком большая для ID.1
vw.com

В линейке автомобиль заменит VW e-Up и предложит запас хода на уровне 200-250 км. При этом прогнозируемая цена – менее 20 000 евро. А в некоторых странах с учетом государственной поддержки сумма может снизиться до 14 тысяч.

Новый VW ID.1 заменит VW e-Up
vw.com

Volkswagen ID.1 будет также существовать в виде кроссовера, что поможет сделать модель еще более популярной. Несмотря на то, что новинка не будет построена на основе MEB, в основе будут использованы ее компоненты. Главная фишка – беспроводные обновления системы – будет применена наравне с другими моделями ID.

Volkswagen ID.3 уже готов, но еще не вышел на рынок
vw.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, компания Volkswagen назвала главный недостаток электрического транспорта.

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