Самый дешевый электромобиль Европы получил свой первый ценник

Бюджетный электрокар Dacia Spring, которому пророчат стать самым дешевым электромобилем Европы, получил свой первый прайс-лист. Стоимость новинки огласили в Венгрии – согласно местному представительству румынской марки, она стоит почти 6,5 млн форинтов, что эквивалентно 17 812 евро.

Издание PitaAuto отмечает, что такая цена является не самой привлекательной для обеспечения статуса самого дешевого электромобиля. Однако здесь есть некоторые нюансы: во-первых, машины из стартовой партии как правило стоят дороже в силу того, что они получают более дорогую, эксклюзивную комплектацию, а во-вторых, в Венгрии НДС составляет больше, чем в других странах Европы (27%). Исходя из этого французы из L'Automobile Magazine считают, что в среднем стартовая стоимость Dacia Spring составит около 14 000 евро (примерно такие деньги будут просить именно за базовую версию на основных рынках ЕС).

Dacia Spring Dacia

Впрочем, уже сейчас венгры могут купить электрокар ощутимо дешевле: в стране действует государственная субсидия, благодаря которой цена на машину уменьшается до 10 951 евро.

Dacia Spring Dacia

Ранее OBOZREVATEL уже подробно рассказывал о характеристиках Dacia Spring. Новинка представляет собой европейскую версию Renault City K-ZE, которая продается в Китае с 2019 года. На одном заряде машина проезжает чуть больше 225 км, а среди других ее достоинств кроме низкой цены – небольшие габариты, высокий клиренс и мультимедиа.