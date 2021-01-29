Самые дешевые электрокары в Украине: модели от $16 000

Рынок электромобилей растет во всем мире – Украина не исключение. Дилеры все чаще предлагают машины на электротяге, но предложений пока не слишком много.

AutoOboz выяснил, какие дешевые электрокары можно купить в Украине новыми без помощи официальных дилеров, обратившись к посредникам, которые готовы привезти машину из Китая. Нам удалось найти множество предложений до $20 000 включительно.

Бренд ORA – созданный автогигантом Great Wall, который хорошо известен в Украине, производитель электромобилей. Преимущественно доступных. Модельный ряд также отличает необычный дизайн, что и подтверждает компактный хэтчбек R2, который выглядит очень необычно. Автомобиль выполнен просто из недорогих материалов, поэтому стоит всего $16 500. За эти деньги можно проехать 160-170 км на одной зарядке.

Компания Chery хорошо знакома украинским автомобилистам. А компактный кроссовер Tiggo 2 – самый дешевый кроссовер китайского бренда на нашем рынке. Но из Китая предлагают привезти электрическую модификацию модели под названием Chery Tiggo 3xe за $18 000. Автомобиль, оснащенный 53-киловаттной батареей, сумеет преодолеть 200 км.

В КНР Neta производит очень дешевые и непритязательные электрокары. Некоторые из них можно купить в Украине. Бюджетный хэтчбек V оценили в $16 000. За эти деньги не стоит рассчитывать на высокое качество или интересный стильный дизайн. Да и проехать на полной зарядке Neta V сумеет 130-140 км.

Не ожидали? Японский автомобиль от производителя, который подарил миру самый массовый электрокар – Nissan Leaf! На самом деле, Sylphy с электромотором производят в Китае для местного рынка. Но в Украине тоже можно приобрести эту машину – за $19 000. Запас хода составит 180-190 км.

Компактный кроссовер В-класса от производителя, который в Китае считается одним из лидеров электрификации автопрома. Конкретно BYD Yuan выглядит довольно бойко и оснащается батареей на 42 кВтч, которая позволит преодолеть около 150 км. В Украине за машину просят от $20 000.

Электрический кроссовер S2 – конструктивно идентичный автомобиль модели Yuan. Но слегка упрощенный, оттого и позиционирование более бюджетное. При тех же возможностях за машину просят $19 500.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о машинах, на покупке которых можно сэкономить. Все дело в обслуживании, на которое не придется тратить много денег – некоторые модели надежны, другие можно отремонтировать очень дешево.