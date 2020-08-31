Российский хакер пытался "взломать" завод Tesla за $1 000 000

27-летний россиянин Егор Крючков планировал кибератаку на завод Tesla в штате Невада с целью кражи конфиденциальных данных для дальнейшего получения выкупа от компании.

Как сообщает Drom, российский хакер попросил помощи в подготовке преступления одного из сотрудников завода Tesla, с которым злоумышленник познакомился еще в 2016 году. За содействие Крючков предлагал $1 000 000.

Подразумевалось, что сотрудник компании установит вредоносное ПО (разработка обошлась в $250 000) во внутренние системы компании. Таким образом хакер получил бы доступ к секретной информации, за которую планировал получить крупный выкуп от Tesla.

Завод Gigafactory в Неваде, на который планировалась хакерская атака. Фото: drom.ru

Сотрудник завода после первой же встречи сообщил руководству и ФБР о намерениях россиянина и полученном от него предложении. Следующие встречи фиксировались правоохранителями для сбора информации о планах злоумышленника.

Егора Крючкова уже арестовали, ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. Илон Маск в Твиттере поблагодарил спецслужбы за помощь в предотвращении действительно серьезной хакерской атаки.

Илон Маск отметил, что атака могла быть серьезной. Скриншот страницы в Twitter

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о ДТП с участием электромобиля Tesla, который при движении в режиме автопилота врезался в полицейскую машину.

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