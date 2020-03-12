Родственник Porsche Taycan засветился на тестах

Неутомимые фотошпионы поймали в свои объективы тестовую версию нового электромобиля Audi e-tron GT, который разделит платформу с Porsche Taycan.

Как стало известно OBOZREVATEL, компания Audi готовит новый спортседан на электротяге. Автомобиль будет использовать модульную электрическую платформу концерна VAG. Появились новые шпионские фото Audi e-tron GT 2021. Электрический седан Audi получит привлекательную внешность и большой запас хода.

Audi e-tron GT carscoops.com

Audi e-tron GT concept audi.de

Представленный в виде концепта на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году, Audi e-tron GT проходит дорожные испытания. Судя по фото, автомобиль в полной мере сохранит стилистику опытной модели.

Audi e-tron GT carscoops.com

Ожидается, что автомобиль унаследует основные узлы и агрегаты от родственного Porsche Taycan, но, чтобы не было внутренней конкуренции, мощность электромотора Audi e-tron GT будет на уровне 590-650 л.с. Для сравнения Taycan Turbo имеет в своем арсенале 680 или 761 л.с. в зависимости от модификации.

Porsche Taycan Turbo porsche.com

Электрическая платформа Porsche Taycan porsche.com

По инсайдерской информации, новинка из Ингольштадта будет представлена в нескольких вариантах мощности.

Audi e-tron GT carscoops.com

Audi e-tron GT carscoops.com

Audi e-tron GT concept audi.de

Базовая версия сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды, а максимальная скорость будет ограничена 240 км/ч. Запас хода по циклу WLTP ожидается не менее 400 км.

Audi e-tron GT carscoops.com

Унификация компонентов и использование общей платформы позволит снизить себестоимость новинки, а значит сделать электромобиль более доступным для покупателей.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Audi презентовала новое поколение Audi A3 Sportback.

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