Резкий переход на электромобили обрушит спрос на нефть на 70% – исследование

Принятие Китаем стратегии по переходу на электромобили приведет к снижению мирового спроса на нефть на 70% уже к 2030 году. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании Carbon Tracker в своем последнем исследовании.

Как пишет Reuters, Поднебесная заинтересована в переходе на электромобили по нескольким причинам. Во-первых, отказ от топливных автомобилей в пользу электрических позволит Китаю ежегодно экономить более 80 миллиардов долларов на импорте нефти, а во вторых – ощутимо сократить выбросы газов, которые вызывают изменение климата и ухудшают качество воздуха в городах.

"Стоимость импорта нефти, необходимой для производства топлива для автомобиля с ДВС, в десять раз выше, чем стоимость покупки обычного оборудования, необходимого для выработки электроэнергии для электрокара, – говорится в отчете Carbon Tracker.

Власти Китая еще не определились с датой введения запрета на производство и продажу бензиновых машин, однако ожидается, что к 2030 году на электромобили будут приходиться 40% от общего объема продаж автомобилей в этой стране, а к 2035 году их доля увеличится до 50%.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что, согласно другому исследованию, электромобили и топливные авто сравняются по цене к 2024 году. Считается, что этому поспособствует удешевление производства батарей.