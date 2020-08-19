Революция для электромобилей: китайцы готовят новые батареи

Китайская компания CATL является одним из мировых лидеров по производству батарей. Несмотря на растущий спрос на никель, в компании намерены от него отказаться.

Специалисты CATL готовят новый тип батарей, который будет отличаться от привычных никель-кобальт-алюминиевых, литий-ионно-фосфатных и никель-кобальт-марганцевых, которые сегодня наиболее популярны. В компании работают над новыми блоками, в которых нет кобальта и никеля.

Предполагается, что использование других ключевых материалов для энергоносителей сделает батареи дешевле, безопаснее и долговечнее. Также в компании работают над интеграцией батарейных блоков в силовую структуру кузова для экономии места в электромобилях, но сроки появления прототипов пока не определены.

CATL является одним из мировых лидеров по производству батарей. Фото: thenextavenue.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о революционной батарее для электромобилей от General Motors.