Революция для электромобилей: китайцы готовят новые батареи

Стас Сидилев Электромобили 11:10, 19.08.2020 Обновлено: 11:29, 19.08.2020

Китайская компания CATL является одним из мировых лидеров по производству батарей. Несмотря на растущий спрос на никель, в компании намерены от него отказаться.

Специалисты CATL готовят новый тип батарей, который будет отличаться от привычных никель-кобальт-алюминиевых, литий-ионно-фосфатных и никель-кобальт-марганцевых, которые сегодня наиболее популярны. В компании работают над новыми блоками, в которых нет кобальта и никеля.

Предполагается, что использование других ключевых материалов для энергоносителей сделает батареи дешевле, безопаснее и долговечнее. Также в компании работают над интеграцией батарейных блоков в силовую структуру кузова для экономии места в электромобилях, но сроки появления прототипов пока не определены.

CATL является одним из мировых лидеров по производству батарей.
Фото: thenextavenue.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о революционной батарее для электромобилей от General Motors.

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