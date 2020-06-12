Революционный электрокар Toyota Mirai выехал на дороги
Второе поколение водородного электромобиля Toyota Mirai скоро отправится в продажу. Тестовый прототип уже заметили на дороге во время испытательных заездов.
Несмотря на камуфляжную пленку, уже заметно, что внешне новинка полностью соответствует прототипу, который был представлен ранее в статусе концепта. Относительно предшественника новый Toyota Mirai стал намного крупнее и сменил компактную переднеприводную платформу на основу от Lexus LS с ведущими задними колесами.
Новая компоновка позволила автомобилю предложить более вместительный и практичный салон. Вместе с тем автомобиль станет дороже и намного роскошнее предшественника. Таким образом, среди соперников могут оказаться такие премиальные модели, как Tesla Model S и Porsche Taycan. Пускай элеткрокар Toyota Mirai и заходит в сегмент экологичного транспорта со стороны водорода.
Автомобили такого типа по-прежнему остаются непопулярными. Но японский производитель создал уже вторую генерацию модели, что говорит о серьезном настрое компании в развитии водородных технологий. В сравнении с традиционными электромобилями такие машины намного экологичнее и действительно могут отвечать за защиту окружающей среды.
Ожидается, что новинка Toyota сумеет преодолевать до 650 км на полном баке водородного топлива. Скорее всего, силовая установка окажется довольно мощной – предшественник предлагал всего 153 л.с.
Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о необычных доработках для кроссовера Toyota RAV4, которые отличают автомобиль от стандартной модели.