Серийный электромобиль Skoda из 1990-х, о котором мало кто знал

Совсем скоро Skoda выведет на рынок свой первый электрический кроссовер под названием Enyaq, который, к слову, уже почти рассекретили. Однако мало кто знает, что у чешской марки опыт создания машин на электротяге намного больше, чем может показаться.

Ещё в начале 1990-х компания разработала электрический "каблучок", который получил название Skoda Beta. Его история началась, по сути, ещё в 1980-х: тогда многие чешские ремесленники и фермеры нуждались в небольшом фургоне, и марка из Млада-Болеслава захотела дать его им. Но решение было неординарным – машину задумали как электрическую, хотя чуть позже появилась и обычная, топливная версия.

Skoda Beta auto.cz

За разработку автомобиля взялось подразделение Skoda Elcar в Эйповице – оно знало, что нужно делать, поскольку до этого выпускала небольшими партиями электрический версии модели Favorit. Да, легендарный хетч выпускался и в розеточном варианте, однако после того, как Skoda перешла во владение VW Group, проект закрыли, и чтобы электромобильное подразделение вообще не упразднили, оно должно было представить боссам новый, более интересный проект. Им как раз и должен был стать легкий коммерческий автомобиль на электротяге.

Skoda Beta auto.cz

Skoda Beta auto.cz

Skoda Beta auto.cz

Результатом всей этой затеи и стало появление "каблучка" Skoda Beta, который бросался в глаза своим оригинальным дизайном – его создатели сразу продемонстрировал стремление показать электрическую сущность машины. У неё отсутствовала радиаторная решетка, моторный отсек получился очень маленьким, а сама конструкция была очень легкой, поскольку в основе лежал особый корпус из стекловолокна со стальной рамой. Такое решение, к тому же, обеспечивало превосходную жесткость в случае удара при ДТП.

Skoda Beta auto.cz

Skoda Beta auto.cz

Skoda Beta auto.cz

Длина автомобиля составила 3890 мм, а размер колесной базой – 2465 мм. Объем грузового пространства равнялся при этом 2,25 куб.м, максимальная грузоподъемность – 310-420 кг в зависимости от версии. Часть конструктивных элементов для новинки были позаимствованы у Favorit – например, подвеска (спереди – стойки Макферсона, сзади – рессорная балка). Что же касается "сердца", за движение Skoda Beta отвечал трехфазный асинхронный электродвигатель мощностью 54 л.с., который питался от никель-кадмиевой батареи емкостью 100 Ач. С такой АКБ можно было рассчитывать на максимальный запас хода в 120-140 км, (хотя на деле он зависел от грузоподъемности), в то же время максимальная скорость движения составляла 110 км/ч. Тяга передавалась через автоматическую коробку передач.

Skoda Beta auto.cz

Автомобиль был полностью готов к исходу 1993 года, но официально Skoda Beta представили лишь в 1996 году на Парижском автосалоне. И уже тогда же с только что созданной моделью начались проблемы: проект перешел к компании Skoda Tatra, совместному предприятию компаний Skoda Truck и Tatra, поскольку у подразделения Skoda Elcar не было денег на его "раскрутку". Более того, уже уже во время презентации выяснилось, что электромобиль не имел шансы на коммерческий успех – у публики к нему крайне низкий интерес. В связи с этим поспешно была разработана бензиновая версия Бэты, которая была менее "капризна" в техническом плане и обладала большей грузоподъемностью – в 600 кг.

Skoda Beta auto.cz

Skoda Beta auto.cz

Однако производитель все жё решил рискнуть и в 1997 году запустил электрическую Beta в производство вместе с топливным вариантом. Тем не менее, проект оказался сложным и дорогим во многих отношениях, и уже в 1999-м его полностью свернули. К этому времени было выпущено около 100 электрических и 300 бензиновых Skoda Beta.

Skoda Beta auto.cz

Skoda Beta auto.cz

Skoda Beta auto.cz

Skoda Beta auto.cz

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что электрический кроссовер Skoda, который еще не отправился в производство, уже видели на дорогах.