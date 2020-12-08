Renault вышла в лидеры европейского рынка электромобилей

Французская компания Renault стала самым успешным производителем автомобилей на электротяге в Европе. За 11 месяцев года она реализовала более 95 тысяч электромобилей.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Будучи одним из основателей активного внедрения электромобилей в повседневный быт, в этом году Renault добилась значительных успехов в этой области и реализовала с января по ноябрь 2020 в странах Европы 95 985 электромобилей.

C января по ноябрь 2020 в странах Европы Renault реализовала 95985 электромобилей en.media.groupe.renault.com

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 80%. Самой успешной моделью марки стал городской хэтчбек Zoe третьего поколения, который в этом году приобрели более 84 тысяч европейских жителей, что практически вдвое больше результат прошлого года. Это самый продаваемый электромобиль в Европе. Всего за время существования модели было реализовано 268 тысяч экземпляров.

Renault Zoe в этом году приобрели более 84 тысяч европейцев en.media.groupe.renault.com

Еще одна успешная электрическая модель компании – Kangoo Z.E. – продолжает оставаться самым продаваемым легким коммерческим автомобилем вот уже на протяжение 10 лет с момента своего дебюта. Только за 11 месяцев нынешнего года в Европе было зарегистрировано 8498 Kangoo Z.E., а за 10 лет европейцы приобрели 57595 Kangoo Z.E.

Renault Kangoo Z.E. продолжает оставаться самым продаваемым легким коммерческим автомобилем в Европе en.media.groupe.renault.com

Также свою лепту в процесс сокращения вредных выбросов в атмосферу внесли такие электрические модели Renault, как Twizy, которых было продано более 31 тысячи и новая коммерческая модель Master Z.E. грузоподъемностью 3,5 тонны.

Совсем скоро линейку автомобилей марки пополнит электрическая версия Mеgane. Она будет построена на глобальной электрической платформе альянса CMF-EV. Кроме электромобилей компания развивает и другие направления в области электрификации. В частности, компания расширяет предложение в области гибридных и PHEV версий своих бестселлеров – Clio, Captur и Megane, а также готовит гибридную модификацию купеобразного кроссовера Arkana.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault представила свою стратегию электрификации на специальном мероприятии, а также представила электрический кроссовер под брендом Dacia.