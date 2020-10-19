Renault Twingo Electric полностью рассекречен

Компания Renault представила всю информацию и видео своего нового электромобиля – компактного городского хэтчбека Twingo Electric.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. О работе над созданием электрического автомобиля в компании Renault объявили еще в прошлом году. И вот уже во Франции начались продажи новинки.

2021 Renault Twingo Electric en.media.groupe.renault.com

На родине Twingo Electric оценили в €21350. Эту сумму просят за версию R80 с 60-киловаттным электромотором (82 л.с.), развивающим крутящий момент 160 Нм. Электромотор расположен сзади и приводит в движение заднюю пару колес. Электрокар способен развивать скорость до 135 км/ч, а на разгон до 100 км/ч ему потребуется 12,9 секунды.

2021 Renault Twingo Electric en.media.groupe.renault.com

Twingo Electric оснащен компактной батареей энергоемкостью 22 кВтч, которая позволяет преодолеть на одной зарядке от 190 до 270 км. При использовании зарядного устройства мощностью 22 кВт требуется 30 минут, чтобы гарантированно получить запас хода до 80 км.

2021 Renault Twingo Electric en.media.groupe.renault.com

Водителю предоставляется возможность выбора между тремя режимами рекуперации энергии торможения (B1, B2 и B3), которые можно установить с помощью рычага трансмиссии. В максимальном варианте разгонять и тормозить автомобиль можно одной единственной педалью.

2021 Renault Twingo Electric en.media.groupe.renault.com

2021 Renault Twingo Electric en.media.groupe.renault.com

Renault Twingo Electric будет предложен в трех комплектациях на выбор – Life, Zen и Intens, а также топовой версии Vibes Limited Edition. Последнюю оценили во Франции в €26450. Автомобиль получил особый цвет кузова Valencia Orange, белые акценты на облицовке передней панели, 16-дюймовые легкосплавные диски с оранжевыми вставками и декоративные аппликации. В аналогичном стиле оформлен и интерьер модификации.

2021 Renault Twingo Electric en.media.groupe.renault.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault на форуме электромобильности представила Renault показал прообраз нового Megane, а также самый дешевый электрический кроссовер в Европе.