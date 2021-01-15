Renault показала наследника легендарной Renault 5

Компания Renault планирует возродить популярную модель компактного хэтчбека Renault 5.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Французская компания намерена расширить портфолио электромобиле. В их числе будет новинка, которая станет современным воплощением популярного в 70-90-е годы прошлого века хэтчбка Renault 5.

Французская компания намерена расширить портфолио электромобиле media.renault.com

На презентации стратегии развития, получившей название Renaulution, новый руководитель концерна Лука де Мео, продемонстрировал Renault 5 Prototype. Команда дизайнеров под руководством Жиля Видаля смогла органично воплотить в облике концепта ключевые стилистические элементы исторического прообраза.

Renault 5 Prototype создан командой под руководством Жиля Видаля media.renault.com

Автомобиль получил узнаваемый силуэт и пропорции, светотехнику и характерный угол наклона задней стойки, во всем чувствуется аналогия с Renault 5.

Автомобиль получил узнаваемый силуэт и пропорции, светотехнику и характерный угол наклона задней стойки media.renault.com

Renault 5 первого поколения (1972-1985) media.renault.com

"Мускулистые" крылья – дань уважения среднемоторному Renault 5 Turbo, которому в свое время не было равных на раллийных трассах.

"Мускулистые" крылья – дань уважения среднемоторному Renault 5 Turbo media.renault.com

Renault 5 Turbo был построен специально для участия в гонках, а его "гражданская" версия выпускалась c 1980 по 1986 год media.renault.com

Выбор прототипа не случаен. Для многих во Франции Renault 5 был первым и остается любимым автомобилем. Первое поколение модели (1972-1985) было бестселлером – за 14 лет хэтчбек разошелся тиражом свыше 5,5 экземпляров.

Вписанніе в задние стойки светодиодные фонари – отсылка к первому поколению Renault 5 media.renault.com

Новинка построена на модульной электрической платформе CMF-EV (Common Module Family – Electric Vehicle), которую показали в прошлом году. Она разработана специально для машин с электроприводом, а при ее создании было получено более 300 патентов. Среди ее особенностей – большая колесная база, плоский пол и низкий центр тяжести. Она дебютировала на концепте Megane eVision в варианте со 217-сильным (160 кВт, 300 Нм) мотором, батареей на 60 кВтч и сетевым напряжением 400 вольт. Заряжать батарею можно на скоростных станциях мощностью до 130 кВт.

Новинка построена на модульной электрической платформе CMF-EV media.renault.com

С учетом того, что продукция Renault будет плавно перемещаться в сегмент премиум-класса, то основным конкурентом рассматривается электрический Mini. Пока компания не уточняет, когда состоится дебют серийной версии Renault 5 EV, но, судя по проработанности деталей и большому опыту в области производства электромобилей, ждать осталось недолго. Концепт станет одной из 7 полностью электрических моделей, которые компания намерена запустить в производство до 2025 года.

Концепт станет одной из 7 полностью электрических моделей компании Renault media.renault.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault поделилась планами по поводу брендов Dacia и Lada, а также показала новое поколение семейства Kangoo.