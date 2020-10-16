Renault показал прообраз нового Megane

В рамках форума электромобильности компания Renault презентовала прототип нового поколения популярной модели Megane.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Концептуальная новинка получила имя Megane eVision. Она построена на модульной электрической платформе CMF-EV, специально разработанной для использования в электромобилях альянса. Ранее ее уже успел примерить электрический кроссовер Nissan Ariya.

Renault Megane eVision en.media.groupe.renault.com

Renault Megane eVision en.media.groupe.renault.com

Автомобиль получил привлекательный дизайн в стиле концепта Mophoz, показанного весной нынешнего года. Внимание привлекает оригинальная передняя и задняя LED-светотехника, спрятанные в кузов ручки дверей, а также тонкие стойки камер заднего вида, заменившие традиционные зеркала.

Renault Megane eVision en.media.groupe.renault.com

По сравнению с хэтчбеком Megane актуального поколения по своим размерам концепт на 149 мм (4210 мм) короче, на 14 мм (1800 мм) уже и на 58 мм (1505 мм) выше. При этом колесная база eVision на 31 мм (2700 мм) больше, что позволило получить больше пространства в салоне.

Renault Megane eVision en.media.groupe.renault.com

Renault Megane eVision en.media.groupe.renault.com

Под капотом автомобиль расположилась электрическая силовая установка мощностью 160 кВт (217,6 л.с.), а крутящий момент в 300 Нм доступен непосредственно после старта. Мотор питает батарея энергоемкостью 60 кВтч, расположенная под полом салона. Привод осуществляется на передние колеса. Вес автомобиля – 1650 кг. В серийное производство Megane eVision обещают запустить в будущем году.

Renault Megane eVision построен на модульной электрической платформе CMF-EV en.media.groupe.renault.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault открыла большой электромобильный форум, на котором помимо прототипа Megane eVision представили электрически кроссовер Dacia.