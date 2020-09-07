PSA и Total займутся совместным производством аккумуляторов

Группа PSA и фирма Saft, входящая в состав французского нефтегазового концерна Total, подписали соглашение о создании совместного предприятия АСС (Automotive Cells Company).

В рамках партнерства будет создана СП по разработке и производству аккумуляторов для автомобильной промышленности с 2023 года. О этом сообщает пресс-служба группы PSA.

Концерн Total, и входящая в его состав компания по выпуску аккумуляторов Saft, поделится своим опытом в области НИОКР и индустриализации, а Группа PSA – своими знаниями автомобильного рынка и опытом производства. Центр исследований и разработок в Бордо и пилотный объект в Нерсаке (Франция) уже приступили к разработке новых высокоэффективных литий-ионных технологий. По окончании этого этапа исследований и разработок, планируется запуск массового производства АКБ на двух заводах: в Дуврене (Франция) и Кайзерслаутерне (Германия).

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Целью проекта является поддержка роста спроса на электромобили на европейском рынке, который, как ожидается, вырастет в 15 раз. Планируется, что первоначальная мощность АКБ, изготовленных совместным предприятия, составит 8 ГВтч, а к 2030 году достигнет 48 ГВтч. Это позволит реализовать 1 млн электромобилей в год, что составляет более 10% европейского рынка.

Этот проект имеет государственную финансовую поддержку Франции и Германии в размере 1,3 млрд евро. А весь проект привлечет инвестиции в размере более 5 млрд евро.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Peugeot представила новый коммерческий электромобиль.

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