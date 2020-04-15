Прощай, Sharan! Touran – приготовиться!

В концерне Volkswagen готовятся пересмотреть линейку моделей и сконцентрировать внимание на электромобилях.

VW ID Buzz и VW Microbus первого поколения volkswagen.com

Уход SEAT Alhambra свидетельствует о начале новой эры для Volkswagen Group – эры, когда минивэны больше не будут частью портфеля компании. Испанская модель производилась на заводе AutoEuropa в Пальмеле, Португалия, но недавно была снята с производства. "Брат-близнец" Volkswagen Sharan останется на конвейере до конца нынешнего года.

Volkswagen Sharan volkswagen.com

Дни компактвена VW Touran, созданного на платформе VW Golf, тоже сочтены. Модель еще некоторое время будут выпускать, но в конечном итоге он также покинет модельную гамму концерна.

Volkswagen Touran volkswagen.com

В Volkswagen полагают, что Tiguan Allspace предлагает не менее просторный салон, но имеет более привлекательный с точки зрения покупателей облик кроссовера, поэтому в новом Touran нет необходимости. Кроме того, одна из будущих электрических моделей марки также рассматривается в качестве преемника компактвена.

Электрические концепты ID. Buzz, ID. и ID. Cross являются яркими примерами стратегии развития бренда на ближайшие годы volkswagen.com

"Некоторые люди скажут, что Touran – скучный автомобиль, но он обладает отличным соотношением цены и качества и отлично подходит для семьи, – комментирует Фрэнк Уэлш, член совета директоров Volkswagen по исследованиям и разработкам. – Теперь у нас есть другие предложения, например, 7-местный внедорожник Tiguan Allspace. И мы подготовились к следующему поколению с семейством ID, включая ID Buzz, который мы сейчас разрабатываем. Это настоящие преемники Touran".

Volkswagen ID Buzz volkswagen.com

Volkswagen ID Buzz volkswagen.com

Так что, нравится вам это или нет, в скором времени вы уже не сможете купить минивэн Volkswagen с ДВС. Вместо этого ID Buzz предложит электропривод, яркий эмоциональный дизайн и практичный многофункциональный салон. По словам Уэлша, он будет лучше во всех отношениях.

Volkswagen ID Buzz volkswagen.com

Volkswagen ID Buzz volkswagen.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Volkswagen столкнулась с проблемами с электромобилем ID.3.