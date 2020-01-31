Против Nissan и Volkswagen: Индия готовит сразу 5 электромобилей

Индийский производитель бюджентых авто Mahindra готовит к дебюту сразу 5 электрокаров. На некоторые из них уже можно посмотреть на официальных изображениях.

О компании Mahindra вы можете знать не так уж много. В основном ее модели представлены на домашнем рынке и, как правило, являются недорогими компактными авто. Но, как выяснил OBOZREVATEL, сегодня индийский гигант владеет корейским SsangYong, а недавно обзавелся партнерством с Ford.

Mahindra показала почти все новые электромобили mahindra.com

Через несколько дней Махиндра проведет живой дебют новинок в рамках автошоу в Нью-Дели – центрального автомобильного мероприятия Индии. Там покажут три электрокросса, закрытый электрический квадроцикл и полноприводный спорткар сразу с четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо).

Новости Электрический кроссовер Ford вызвал ажиотажный спрос

Правда, последний пока полностью засекречен. С другой стороны, компания Махиндра не планирует отправлять такое авто в серийное производство. Разгон до 100 км/ч менее чем за 5 с, 313 л.с. общей мощности и батарея на 60 кВтч призваны показать потенциал компании.

Этот электрический кроссовер Mahindra будет самым крупным и дальнобойным mahindra.com

Компактные же кроссоверы отправятся в продажу (в том числе в Европе) с более приземленными характеристиками. Диапазон мощностей 130-150 л.с. и запас хода на уровне 300 км не кажутся сверхъестественными характеристиками, но являются необходимыми показателями для адекватной конкуренции на рынке электромобилей с такими массовыми брендами, как Volkswagen и Nissan.

Однако многое будет зависеть от цены. Вероятно, другие подробности мы узнаем после дебюта новинок.

Некоторые из компактных новинок Mahindra будут продаваться на европейском рынке mahindra.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в рыночном сегменте электромобилей, несмотря на оптимистичные прогнозы, по-прежнему все не так гладко.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!