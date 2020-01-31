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31 января • обновлено в 15:04
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Против Nissan и Volkswagen: Индия готовит сразу 5 электромобилей

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Индийский производитель бюджентых авто Mahindra готовит к дебюту сразу 5 электрокаров. На некоторые из них уже можно посмотреть на официальных изображениях.

О компании Mahindra вы можете знать не так уж много. В основном ее модели представлены на домашнем рынке и, как правило, являются недорогими компактными авто. Но, как выяснил OBOZREVATEL, сегодня индийский гигант владеет корейским SsangYong, а недавно обзавелся партнерством с Ford.

Mahindra показала почти все новые электромобили

Mahindra показала почти все новые электромобили

mahindra.com

Через несколько дней Махиндра проведет живой дебют новинок в рамках автошоу в Нью-Дели – центрального автомобильного мероприятия Индии. Там покажут три электрокросса, закрытый электрический квадроцикл и полноприводный спорткар сразу с четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо).

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Правда, последний пока полностью засекречен. С другой стороны, компания Махиндра не планирует отправлять такое авто в серийное производство. Разгон до 100 км/ч менее чем за 5 с, 313 л.с. общей мощности и батарея на 60 кВтч призваны показать потенциал компании.

Этот электрический кроссовер Mahindra будет самым крупным и дальнобойным

Этот электрический кроссовер Mahindra будет самым крупным и дальнобойным

mahindra.com

Компактные же кроссоверы отправятся в продажу (в том числе в Европе) с более приземленными характеристиками. Диапазон мощностей 130-150 л.с. и запас хода на уровне 300 км не кажутся сверхъестественными характеристиками, но являются необходимыми показателями для адекватной конкуренции на рынке электромобилей с такими массовыми брендами, как Volkswagen и Nissan.

Однако многое будет зависеть от цены. Вероятно, другие подробности мы узнаем после дебюта новинок.

Некоторые из компактных новинок Mahindra будут продаваться на европейском рынке

Некоторые из компактных новинок Mahindra будут продаваться на европейском рынке

mahindra.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в рыночном сегменте электромобилей, несмотря на оптимистичные прогнозы, по-прежнему все не так гладко.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости электромобили кроссовер новые авто авто Mahindra
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