Просто выбросили на свалку: на видео показали ненужные электромобили

Стас Сидилев Электромобили 16:04, 2.06.2020

BlueIndy – один из американских каршеринговых операторов из Индианаполиса, который предоставлял электромобили в аренду. Теперь компания обанкротилась, а машины выбросили на свалку.

Оператор каршеринга BlueIndy просуществовал приблизительно пять лет. За это время автопарк составил 280 автомобилей. Но пониженный спрос на услуги аренды автомобилей из-за пандемии сильно ударил по рынку, что привело к разорению BlueIndy.

Электромобили BlueIndy выбросили на свалку
скриншот видео

Некоторые транспортные средства фирмы передали другой каршеринговой компании, но существенное количество электрокаров попало на свалку, где их уже частично разобрали на запчасти.

Электромобили BlueIndy выбросили на свалку
greencarreports.com
Электромобили BlueIndy выбросили на свалку
greencarreports.com

Теперь в США размышляют над тем, что делать с инфраструктурой зарядных станций компании. Интересно также то, что BlueIndy использовала в своем автопарке довольно редкие электромобили Bollore Bluecar, которые к 2011 разработала компания Pininfarina.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о настоящем 100-километровом кладбище новых автомобилей, которые бросили без надобности.

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