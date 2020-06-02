Просто выбросили на свалку: на видео показали ненужные электромобили
BlueIndy – один из американских каршеринговых операторов из Индианаполиса, который предоставлял электромобили в аренду. Теперь компания обанкротилась, а машины выбросили на свалку.
Оператор каршеринга BlueIndy просуществовал приблизительно пять лет. За это время автопарк составил 280 автомобилей. Но пониженный спрос на услуги аренды автомобилей из-за пандемии сильно ударил по рынку, что привело к разорению BlueIndy.
Некоторые транспортные средства фирмы передали другой каршеринговой компании, но существенное количество электрокаров попало на свалку, где их уже частично разобрали на запчасти.
Теперь в США размышляют над тем, что делать с инфраструктурой зарядных станций компании. Интересно также то, что BlueIndy использовала в своем автопарке довольно редкие электромобили Bollore Bluecar, которые к 2011 разработала компания Pininfarina.
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