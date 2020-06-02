Просто выбросили на свалку: на видео показали ненужные электромобили

BlueIndy – один из американских каршеринговых операторов из Индианаполиса, который предоставлял электромобили в аренду. Теперь компания обанкротилась, а машины выбросили на свалку.

Оператор каршеринга BlueIndy просуществовал приблизительно пять лет. За это время автопарк составил 280 автомобилей. Но пониженный спрос на услуги аренды автомобилей из-за пандемии сильно ударил по рынку, что привело к разорению BlueIndy.

Электромобили BlueIndy выбросили на свалку скриншот видео

Некоторые транспортные средства фирмы передали другой каршеринговой компании, но существенное количество электрокаров попало на свалку, где их уже частично разобрали на запчасти.

Электромобили BlueIndy выбросили на свалку greencarreports.com

Электромобили BlueIndy выбросили на свалку greencarreports.com

Теперь в США размышляют над тем, что делать с инфраструктурой зарядных станций компании. Интересно также то, что BlueIndy использовала в своем автопарке довольно редкие электромобили Bollore Bluecar, которые к 2011 разработала компания Pininfarina.

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