Производство нового электромобиля BMW стартует летом

Серийный выпуск первого в истории бренда электрического кроссовера iX3 начнется летом нынешнего года в Китае.

Об этом рассказал руководитель BMW Оливер Ципсе (Oliver Zipse) на встрече с акционерами концерна.

Электрический кроссовер BMW iX3 instagram.com/scott26.unofficial

Напомним, что BMW iX3 был официально представлен онлайн в начале марта. Это первый автомобиль компании, который будет производиться исключительно на заводе совместного предприятия BMW в китайском Шеньяне.

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iX3 – первая модель марки, которая получит универсальную платформу, которую можно использовать для авто с ДВС, на гибридах PHEV и электромобилях. Эта же платформа будет применяться на электрическом фастбеке i4 EV, который появится в будущем году. Всего до 2023 года баварцы планируют представить 11 электрокаров.

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BMW iX3 получит задний привод, электромотор мощностью 286 л.с. и батарею емкостью 74 кВтч, которая позволит преодолевать на одной зарядке до 440 км по циклу WLTP.

Электрический кроссовер BMW iX3 instagram.com/scott26.unofficial

В отличие от других производителей, которые разрабатывают платформы для использования исключительно в электромобилях, в BMW решили сохранить возможность использовать различные силовые агрегаты. Подобное решение, по мнению представителей концерна, экономически более оправдано.

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