Производитель автобусов удивил крутым и дешевым электро-кроссовером

Китайская компания Skywell, который хорошо известна как производитель электрических автобусов, решила войти в сегмент легковых авто. На днях она представила свой первый электрический кроссовер ET5 (ранее известный как BE11) и объявила, что к 2025 году выведет на рынок еще три "электрички".

Skywell ET5 ET5 – это кроссовер, сделанный на новой платформе BE, его длина составляет 4698 мм, ширина – 1908 мм, высота – 1696 мм, а колесная база – 2800 мм. Автомобиль получился удивительно стильным: он современный, выглядит эффектно, а в оснащении есть экран мультимедиа в стиле младших моделей Тесла.

Skywell ET5. Фото: tekdeeps.com

ET5 оснащен электродвигателем на 150 кВт/ 204 л.с. и 320 Нм, а также батареей емкостью 72 кВтч, которой хватает на запас хода около 520 км (по методике NEDC).

Skywell ET5. Фото: tekdeeps.com

Skywell ET5. Фото: tekdeeps.com

Цены в Китае на новинку начнутся с отметки в 150 000 юаней (18 705 евро). Это довольно немного как для такой модели.

Skywell ET5. Фото: tekdeeps.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что дешевые китайские электромобили заполонят рынок.