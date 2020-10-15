Премьера нового Toyota Mirai запланирована на декабрь

Toyota подтвердила, что второе поколение водородного седана Mirai будет представлено в серийном исполнении в декабре.

Об этом сообщает сайт производителя. Представленный в прошлом году концептуальный седан на водородных топливных элементах обретает серийные формы. Судя по фирменному тизеру, автомобиль практически не отличается от концепта.

Toyota Mirai Concept global.toyota

Новинка будет больше, шире и ниже предшественника. Напомним, что длина концепта достигает 4973 мм, а величина колесной базы – 2918 мм. Кроме того, дизайн будет менее футуристическим, что должно позитивно отразиться на объемах продаж.

Toyota Mirai Concept global.toyota

Салон новинки будет выполнен в стиле high-teс. Автомобиль получит полностью цифровой кокпит с крупными экранами приборной шкалы и мультимедийной установки. В списке опций – кожаная отделка интерьера, беспроводная зарядка для смартфона, a также аудиосистеме JBL c 14-динамиками.

Toyota Mirai Concept global.toyota

Технические характеристики пока не сообщаются, однако, по словам производителя, второе поколение Mirai будет иметь на 30% больший запас хода, что позволит преодолевать расстояние порядка 653 км на одном баке водорода.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Toyota передала в дар Папе Римскому водородный электромобиль, созданный на базе первого поколения модели Mirai, а также ведет активную работу по созданию магистрального водородного тягача для американского рынка на базе одной из моделей компании Hino.