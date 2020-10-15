Премьера нового Toyota Mirai запланирована на декабрь

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
1,3 т.
Премьера нового Toyota Mirai запланирована на декабрь

Toyota подтвердила, что второе поколение водородного седана Mirai будет представлено в серийном исполнении в декабре.

Об этом сообщает сайт производителя. Представленный в прошлом году концептуальный седан на водородных топливных элементах обретает серийные формы. Судя по фирменному тизеру, автомобиль практически не отличается от концепта.

Toyota Mirai Concept

Новинка будет больше, шире и ниже предшественника. Напомним, что длина концепта достигает 4973 мм, а величина колесной базы – 2918 мм. Кроме того, дизайн будет менее футуристическим, что должно позитивно отразиться на объемах продаж.

Toyota Mirai Concept

Салон новинки будет выполнен в стиле high-teс. Автомобиль получит полностью цифровой кокпит с крупными экранами приборной шкалы и мультимедийной установки. В списке опций – кожаная отделка интерьера, беспроводная зарядка для смартфона, a также аудиосистеме JBL c 14-динамиками.

Toyota Mirai Concept

Технические характеристики пока не сообщаются, однако, по словам производителя, второе поколение Mirai будет иметь на 30% больший запас хода, что позволит преодолевать расстояние порядка 653 км на одном баке водорода.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Toyota передала в дар Папе Римскому водородный электромобиль, созданный на базе первого поколения модели Mirai, а также ведет активную работу по созданию магистрального водородного тягача для американского рынка на базе одной из моделей компании Hino.

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