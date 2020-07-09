Представлен первый электромобиль SEAT: он удивил батареей

Спортивный бренд SEAT – подразделение Cupra – официально представил свою первую полностью электрическую модель под названием el-Born.

Cupra el-Born – это электрический хетчбэк, который поступит в продажу в этом году. Новинка позволит испанцам выйти на постоянно растущий рынок электрических хэтчбеков, где сейчас господствуют такие модели, как Nissan Leaf, Renault Zoe и Volkswagen ID.3.

Cupra el-Born. Фото: Cupra

Сupra el-Born, по сути, является серийной версией концепта SEAT el-Born, представленного на Женевском автосалоне-2019, однако на пути к конвейеру автомобиль сменил логотип SEAT на значок суббренда.

Cupra el-Born. Фото: Cupra

Дизайн товарного электромобиля практически идентичен прототипу. Машина ориентирована на динамичность и выделяется спортивным внешним видом, а благодаря "злым" бамперам, более широким порогам и большему заднему спойлеру приобрела агрессивные формы. Среди других особенностей – короткий капот, большие окна и спойлер на ляде.

Cupra el-Born. Фото: Cupra

Cupra el-Born базируется на платформе MEB Volkswagen Group, которая предназначена сугубо для электромобилей. Электромотор здесь один (204 л.с.), он приводит в движение задние колеса и ускоряет новинку до "сотни" за 7,5 сек. Запас хода автомобиля 500 км, его обеспечивает батарея емкостью 82 кВтч (из которых доступно – 77 кВтч). К слову, это самый большой аккумулятор, который можно встретить на электрохетчах. Со временем такую же АКБ получит топовый VW ID.3.

Cupra el-Born. Фото: Cupra

Cupra el-Born имеет довольно просторный салон, багажник здесь примерно того же объема, что и у SEAT Leon. На передней панели установлена цифровая приборка, 10-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и новый спортивный руль.Сиденья имеют хорошо развитую боковую поддержку.

Cupra el-Born. Фото: Cupra

Cupra el-Born. Фото: Cupra

Cupra el-Born. Фото: Cupra

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что SEAT представил освеженный кроссовер Ateca.