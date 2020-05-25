Практично и недорого: как выглядит электромобиль дешевле $7000
Совместное китайско-американское предприятие General Motors и SAIC представило серийную версию нового субкомпактного электромобиля Wuling Mini EV.
Городской хэтчбек создан по мотивам японских кей-каров. Премьера модели под индексом "Е5С" состоялась еще в марте нынешнего года, но продажи начнутся в конце мая.
Новинка имеет скромные размеры 2917/1493/1621 мм, a колесная база составляет всего 1940 мм. Несмотря на это, салон предназначен для четырех человек.
В машине предусмотрено дюжина отделений для мелкой поклажи, а если сложить спинки заднего ряда, то образуется небольшой багажник объемом 270 л.
Wuling Mini EV оснащен электромотором мощностью 27 л.с. (20 кВт). Литий-ионная батарея будет доступна в двух вариантах емкости – 9,2 и 13,8 кВтч. В зависимости от этого запас хода будет составлять от 120 до 170 км по циклу NEDC.
Стоимость новинки составит менее $7 тысяч, что должно привлечь внимание как обычных покупателей, так и представителей малого бизнеса.
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Geely представила вторую модель нового бренда Geometry.