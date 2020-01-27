Появление 45 новых моделей не спасло электрокары от падения продаж

Поскольку на рынке появляется все больше моделей электромобилей, логично было бы допустить, продажи EV в целом растут, причем хорошими темпами. Но, как показала статистика, это не так.

В частности, о таком положении дел можно говорить как минимум на рынке США. По данным The Los Angeles Times, в 2019 году в Штатах было продано 325 000 электромобилей и гибридов, что на 6,8% меньше в сравнении с 2018 годом (тогда было реализовано 349 000 "электричек"). И это при том, что в прошлом году у дилеров появилось 45 полностью новых "зеленых" моделей!

Tesla Model 3 Скришот видео

"Количество доступных моделей с аккумуляторным питанием более чем удвоилось в прошлом году, но продажи электромобилей практически не сдвинулись с места. Это беспокоит ", - заявил изданию глава автоконсалтинговой компании AlixPartners Марк Уэйкфилд.

Положительная динамика роста отмечаются лишь у бренда Tesla (который стал иконой стиля): за год продажи его "народного" седана Model 3 выросли на целых 14% (и составили 360 000 ед). У остальных же марок дела идут не очень хорошо: например, кроссовер Jaguar I-Pace за тот же период разошёлся тиражом всего в 2594 ед, а Audi e-tron – в 5369 машин. Более дешевые электроSUV, такие как Hyundai Kona Electric и Kia e-Niro, также слабо продаются - на счету 3600 и 1000 ед. соответственно.

Hyundai Kona Electric intelligentliving.co

Причина такой негативной динамики кроется в нескольких факторах, среди которых можно выделить два главных. Во-первых, многие автомобилисты по-прежнему опасаются электромобилей из-за ограниченного запаса хода, а во-вторых, "электрички" остаются заметно дороже бензиновых машин (при этом цены на топливо для них остаются низкими и стабильными). Однако автопроизводители надеются, что в скором времени ситуация изменится: сейчас их силы направлены на увеличение автономности хода электрокаров, снижения себестоимости EV, а также развитие зарядной инфраструктуры.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США провели опрос на тему удобства электромобилей. Его результаты оказались несколько неожиданными.

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