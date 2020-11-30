Porsche Taycan отметился в Книге рекордов Гиннесса

Porsche Taycan вписал новую отметку в Книгу рекордов Гиннесса – он принял участие в самом длительном заезде в дрифте на электромобиле.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В Центре водительского мастерства Porsche (PEC) на Хоккенхаймринге инструктор компании Деннис Рэтэра на заднеприводном Taycan проехал 210 кругов 200-метровой трассы для дрифта. За 55 минут эксперт по езде боком преодолел в общей сложности 42,171 км. Рэтэра установил мировой рекорд по самому длинному непрерывному дрифту на электромобиле. Средняя скорость составила 46 км/ч.

Заезд был зафиксирован официальным судьей Книги рекордов Гиннесса Джоан Брэнт. Вместе с другими независимыми экспертами, она задокументировала рекорд с помощью технических средств. Для этого использовались GPS и датчики угловой скорости в автомобиле, а также камера, размещенную на крыше диспетчерской башни трассы.

Porsche Taycan уже является рекордсменом во многих других дисциплинах. Среди них, 24-часовой заезд на выносливость на скоростной трассе в Нардо, а также лучшее время в своем классе (7:42 мин) на Северном кольце Нюрбургринга.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, электрический Porsche Taycan Cross Tourismo попался без камуфляжа