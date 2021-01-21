Porsche показал новый Taycan и назвал его цену

Компания Porsche расширила семейство электрических седанов за счет версии начального уровня.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Теперь электромобиль станет доступнее для более широкого круга покупателей.

Taycan теперь доступен в четырех вариантах presse.porsche.de

До недавнего времени линейка была представлена полноприводными версиями Taycan 4S (530 л.с. со стандартным аккумулятором и 571 л.с. с батареей Performance Plus), Turbo (680 л.с.) и Turbo S (761 л.с.). Весной начнутся продажи новой версии – заднеприводного Taycan.

Автомобиль оснащается электромотором мощностью 408 л.с. presse.porsche.de

Автомобиль оснащается электромотором мощностью 408 л.с. и батареей Performance энергоемкостью 79,2 кВтч. За дополнительную плату можно заказать батарею Performance Plus на 93,4 кВтч, а мощность мотора увеличится до 476 л.с.

В списке опции есть дисплей для переднего пассажира presse.porsche.de

В первом варианте запас хода составит 431 км, а во втором – 484 км по циклу WLTP. Разгон до первой "сотни" у обеих версий занимает всего 5,4 секунды, их максимальная скорость достигает 230 км/ч. Кроме того, в качестве опции покупателям предлагается пневматическая подвеска, бортовое зарядное устройство увеличенной мощностью 22 кВт (+11 кВт), тормозные система с дисками увеличенного диаметра и дисплей для переднего пассажира.

На зарядку от 5 до 80% емкости требуется 23 минуты presse.porsche.de

Первые экземпляры новинки ожидаются у европейских дилеров в середине марта, а стоимость в Германии с учетом местных налогов и сборов стартует с отметки 83520 евро.

Первые экземпляры новинки ожидаются у европейских дилеров в середине марта presse.porsche.de

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche отметила 25-летие модели Boxster выпуском спецсерии, а их британские фаны решили возродить Porsche 914.