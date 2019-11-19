Porsche подготовил свой самый дешевый электромобиль

Porsche Taycan 4S 2020 – на данный момент наиболее доступный электрокар немецкого производителя. Новинка более чем на 80 тыс. долларов дешевле самой дорогой модификации.

Как стало известно OBOZREVATEL, при этом электромобиль "Порше Тайкан" 4S все равно обойдется в приличную сумму денег – 104 тысячи долл. Следующий вариант – Porsche Taycan Turbo, который дороже на 47 тысяч. На вершине линейки расположился Turbo S за 185 тыс. долл.

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Что предлагает новый электромобиль за свои деньги? Разумеется, позиционирование стартовой модели предполагает не такую производительность, как у топовой модификации, но мощность все равно впечатляет. Суммарная отдача двух электромоторов составляет 523 л.с., а с пакетом Performance Plus – 563 л.с.

На данный момент Porsche Taycan 4S – самый доступный электромобиль знаменитого производителя porsche.com

В этом случае Porsche Taycan 4S получит и увеличенную батарею емкостью 93 кВтч, которая обеспечивает до 462 км пробега на одной зарядке. В то время как базовый 4S с батарейным блоком на 79 кВтч предложит 405 км.

В интерьере новый Porsche Taycan 4S 2020 не отличается от старших модификаций porsche.com

Узнать Porsche Taycan 4S можно по новым колесам porsche.com

Данные приведены в соответствии с европейским сертификатом WLTP, что говорит о реальных цифрах запаса хода, которые могут оказаться приблизительно на 50 км меньше. Тем не менее, стоит дождаться вердикта Агенства по охране окружающей среды США (EPA) – это ведомство всегда публикует объективные показатели.

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Внешне новый Porsche Taycan 4S отличается от других модификаций колесными дисками меньшего размера (19 дюймов) и небольшими изменениями в дизайне бамперов. В остальном – тот же полюбившийся многим соперник Tesla Model S.

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