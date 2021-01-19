Porsche готовит пополнение семейства Taycan

Компания Porsche анонсировала прибавку в семействе электрокаров Taycan.

Об этом свидетельствует тизер, опубликованный производителем на странице в Instagram. С высокой долей вероятности четвертым представителем семьи седанов Taycan станет европейская версия начального уровня.

Напомним, что в нынешнем портфолио Taycan три модификации – 4S, Turbo и Turbo S. А в Китае летом прошлого года компания представила четвертый вариант – "бюджетную" версию с моноприводом. Она имеет в своем арсенале один электромотор, который развивает мощность 408 л.с. Для питания двигателя используется батарея энергоемкостью 79,2 кВтч. Такой тандем позволяет без остановки преодолеть дистанцию до 414 км по циклу NEDC.

Такая версия оснащается одним электромотором, расположенным за задней оси и выдающим до 408 лошадиных сил. Его питает аккумулятор емкостью 79,2 кВтч.

При наличии свободных средств можно приобрести пакет Performance Battery Plus. Он включает АКБ увеличенной емкости, позволяющей увеличить пробег до 489 км, а также гарантированно получит 476 л.с. в режиме overboost. С таким набором на спринт от 0 до 100 км/ч седану требуется 5,4 секунды, а максимальная скорость достигает 230 км/ч.

Кроме того, в этом году компания Porsche собирается также представить совершенно новую модель – универсал Taycan Cross Turismo.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в компании Porsche отметили 25-летие модели Boxster выпуском спецсерии, а британские мастера реставрации представили проект рестомода, посвященного Porsche 914.