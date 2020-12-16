Поляки определились с местом производства своих электромобилей

Польша выбрала промышленный регион Силезия в качестве места расположения первого отечественного завода по производству электромобилей. Как ожидается, будущее предприятие укрепит польский автомобильный сектор и поможет ему догнать региональную (восточноевропейскую) конкуренцию.

Как пишет Automitve News Europe, завод будет расположен в городе Явожно, который находится на границе Верхней Силезии и Малой Польши и входит в Силезское воеводство. Здесь будут трудится около 15 000 человек, из которых 3 000 на самом заводе и 12 000 еще – у поставщиков и субподрядчиков.

Карта Польши. Силезское воеводство - внизу ближе к левою краю culture.pl

Предприятие будет принадлежать государственной компании ElectroMobility Poland (EMP), которая была создана буквально в этом году. Ранее фирма заявила, что планирует представить две модели электромобилей под брендом Izera (кроссовер и хетчбек), их производство должно начаться в 2024 году.

Прототип электрического хетчбэка Izera InsideEVs

Прототип электрического кроссовера Izera InsideEVs

Крупнейшая экономика "новой" Европы (коей сейчас является Польша) надеется перейти на электромобили, чтобы помочь автомобильному сектору догнать преуспевающих соседей, таких как Чехия и Словакия. Поляки рассчитывают, что проект Izera укрепит также местных поставщиков запчастей, однако в целом план рискованный, учитывая, что мировые автопроизводители с многолетним опытом уже выпускают электрокары. Поэтому в целях снижения риска EMP планирует использовать лицензионную автомобильную платформу иностранного партнера (но какого именно, пока неизвестно), чтобы сэкономить значительные средства на разработке.

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