Поляки определились с местом производства своих электромобилей

Польша выбрала промышленный регион Силезия в качестве места расположения первого отечественного завода по производству электромобилей. Как ожидается, будущее предприятие укрепит польский автомобильный сектор и поможет ему догнать региональную (восточноевропейскую) конкуренцию.

Как пишет Automitve News Europe, завод будет расположен в городе Явожно, который находится на границе Верхней Силезии и Малой Польши и входит в Силезское воеводство. Здесь будут трудится около 15 000 человек, из которых 3 000 на самом заводе и 12 000 еще – у поставщиков и субподрядчиков.

Предприятие будет принадлежать государственной компании ElectroMobility Poland (EMP), которая была создана буквально в этом году. Ранее фирма заявила, что планирует представить две модели электромобилей под брендом Izera (кроссовер и хетчбек), их производство должно начаться в 2024 году.

Крупнейшая экономика "новой" Европы (коей сейчас является Польша) надеется перейти на электромобили, чтобы помочь автомобильному сектору догнать преуспевающих соседей, таких как Чехия и Словакия. Поляки рассчитывают, что проект Izera укрепит также местных поставщиков запчастей, однако в целом план рискованный, учитывая, что мировые автопроизводители с многолетним опытом уже выпускают электрокары. Поэтому в целях снижения риска EMP планирует использовать лицензионную автомобильную платформу иностранного партнера (но какого именно, пока неизвестно), чтобы сэкономить значительные средства на разработке.

Как ране писал OBOZREVATEL: